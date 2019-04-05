Новости версия для печати В Орел не прибудет Честный крест Православная Святыня – чудотворный Честный Крест - не будет доставлена из Греции на территорию Российской Федерации.



В Россию Честный Крест должен был привезти настоятель храма Святого Исидора в Ликавиттосе (Афины) отец Димитриос. Изначально планировалось, что Святыня будет пребывать в нашей стране с 6 по 8 апреля. Сегодня стало известно, что чудотворный Честный Крест не будет доставлен из Греции на территорию Российской Федерации, по обстоятельствам, независящим от принимающей стороны, сообщает сайт Духовно-Православного центра «Вятский Посад».





Орловское Информбюро

5 апреля 2019 года







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