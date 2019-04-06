Новости версия для печати Пушистый друг ждет хозяина В Орле состоится необычная выставка бездомных животных. Всех, кто готов принять в дом собаку или кошку, ждут 14 апреля в комплексе на Кромском шоссе.



В одном месте в одно время соберут всех бездомышей, которые находятся на передержке у волонтеров-зоозащитников. Все животные здоровы, привиты, стерилизованы (по возрасту) и имеют ветеринарные паспорта. Любое понравившееся животное можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания (при себе обязательно иметь паспорт).



Если вы не планируете обзаводиться хвостатым питомцем, волонтеры примут любую посильную помощь для содержания кошек и собак – корма, средства для обработки от клещей, наполнители для лотков и так далее.



Выставка пройдет 14 апреля, с 11 до 17 часов.





Мария Семак

6 апреля 2019 года







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