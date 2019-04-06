Пушистый друг ждет хозяина

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суббота
6.04.2019
13:40:23
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Пушистый друг ждет хозяинаВ Орле состоится необычная выставка бездомных животных. Всех, кто готов принять в дом собаку или кошку, ждут 14 апреля в комплексе на Кромском шоссе.
В одном месте в одно время соберут всех бездомышей, которые находятся на передержке у волонтеров-зоозащитников. Все животные здоровы, привиты, стерилизованы (по возрасту) и имеют ветеринарные паспорта. Любое понравившееся животное можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания (при себе обязательно иметь паспорт).
Если вы не планируете обзаводиться хвостатым питомцем, волонтеры примут любую посильную помощь для содержания кошек и собак – корма, средства для обработки от клещей, наполнители для лотков и так далее.
Выставка пройдет 14 апреля, с 11 до 17 часов.
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