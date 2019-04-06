Новости версия для печати От молодых орловцев, в возрасте от 14 до 30 лет, ждут законотворческих инициатив Всероссийский конкурс посвящен столетию образования Государственной Думы.



Цель конкурса – выявить и поддержать наиболее перспективные проекты в сфере государственного управления. От участников ждут законченные творческие исследования по таким направлениям, как региональное законодательство, социальная политика, образование, наука, здравоохранение, культура. Работы принимают до 26 апреля. Соискатели выступят на четырнадцатом Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива». Сессия пройдет в мае.



Все подробности о конкурсе можно посмотреть на сайтах www.nauka21.com и www.integraciya.org.





Мария Семак

6 апреля 2019 года







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