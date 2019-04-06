Новости версия для печати Сегодня утром в Советском районе Орла произошло серьезное ДТП В аварию были вовлечены сразу три автомобиля: две иномарки и отечественная легковушка. Столкновение не обошлось без пострадавших, два человека были госпитализированы с места аварии.



Этот участок улицы Лескова - без перекрестков и опасных поворотов - у инспекторов аварийным не считался никогда. Тем более неожиданным оказалось масштабное ДТП, в которое были вовлечены сразу три автомобиля: «Лада-семерка», «Хёнде Солярис» и микроавтобус «Пежо».

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «В 10:55 водитель, управляя автомобилем «Ваз», следовал по улице Лескова со стороны Наугорского шоссе в направлении улицы Полесской. В районе дома № 14 по улице Лескова допустил столкновение с автомобилем «Пежо», с последующим столкновением автомобиля «Ваз» с автомобилем «Хёнде Солярис», который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ваз» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение каретой скорой медицинской помощи». Сильнее всех в аварии досталось пассажиру «семерки», хоть он и находился на заднем сиденье и даже был пристегнут ремнем безопасности. У пожилого мужчины предварительно диагностирован открытый перелом плеча. Пострадал и сам водитель «Лады». Мужчину отправили в больницу сразу же после того, как он прошел тест на опьянение. Алкотектор показал нули. Степень вины участников аварии еще предстоит выяснить в ходе расследования. Исходя из положения машин на проезжей части, у полицейских возникло предположение, что водитель «семерки» намеревался совершить левый поворот либо разворот через сплошную линию разметки. Подтвердить или опровергнуть эту версию предстоит в ходе дознания.









Иван Суверин

5 апреля 2019 года







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