Новости версия для печати Студенты Орловского Госуниверситета разработали проект благоустройства бульвара Победы в Орле Сегодня состоялось обсуждение, в котором приняли участие представители общественных организаций, историки и краеведы.



В результате обсуждения было решено проработать план расположения символов героических действий. Протяженность бульвара 700 метров. Уже известно, что он будет разделен на сектора. Так от стелы «Город воинской славы» и до улицы Октябрьской будут располагаться экспозиции, посвященные Крымской и Русско-Турецкой войнам. От улицы Октябрьской и до улицы Шаумяна предполагается экспозиция о Великой Отечественной войне - там возведут обелиски с высеченными на них именами Героев Советского Союза - уроженцев.





Анна Вайсергисер

5 апреля 2019 года







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